Сборная Украины потеряла Ярмоленко накануне матча против Италии

Ярмоленко не сыграет против Италии

Ведущий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит товарищеский поединок против Италии 10 октября из-за травмы.

Наставник желто-синих Андрей Шевченко заявил, что футболист летит с командой на игру, но на поле не выйдет, сообщает Команда №1.

По словам главного тренера украинской сборной, у полузащитника микротравма, поэтому в ближайшие дни игрок посвятит тому, чтобы убрать все свои проблемы.

"Надеемся, что к матчу с Чехией [16 октября] Ярмоленко будет готов", - добавил Шевченко.

Ранее главный тренер сборной Украины объявил список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против Италии и поединку Лиги наций с Чехией.

Позже Шевченко вместо травмированного форварда Динамо Артема Беседина вызвал в национальную команду нападающего турецкого Кайсериспора Артема Кравца, который последний раз забивал в официальных матчах 13 июля. Также из-за повреждения расположение сборной Украины покинул другой игрок киевского клуба - полузащитник Виталий Буяльский.