Сборная Украины почтила память погибших в трагедии в Генуе - видео

Делегация сборной Украины во главе с Андреем Шевченко возложили венок на месте трагедии в Генуе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с тренерськомим штабом и капитаном команды Андреем Пятовым по прибытии в Геную съездили к мосту Моранди, который обрушился 14 августа этого года, унеся жизни 43-х человек.

Сегодня, 9 октября, сборная Украины прибыла в Геную, после чего отправилась в гостиницу. После обеда футболисты отправились отдыхать, а делегация сборной Украины во главе с Андреем Шевченко почтила память погибших в трагедии, возложив венок к подножию сооружения, сообщает ФФУ.

Напомним, секция моста более 200 метров длиной обрушилась в Генуе с высоты 45 метров 14 августа. В этот момент на мосту находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате обвала погибли 43 человека.

10 октября в 21:45 сборная Украины в Генуе проведет товарищеский матч против сборной Италии, а 16 октября в Харькове в рамках Лиги наций сыграет против сборной Чехии.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против Италии и поединке Лиги наций с Чехией.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором - одолела дома Словакию 1:0.