Сборная Украины по хоккею лишилась главного тренера - СМИ

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий покинет свой пост, сообщает XSPORT, ссылаясь на решение Исполкома федерации хоккея Украины.

Контракт специалиста с ФХУ истекает в июне, и стороны не будут его продлевать. До конца следующего месяца будет объявлен новый наставник национальной команды.

Александр Савицкий возглавлял сборную Украины на протяжении трех лет. В прошлом году команда вылетела в Дивизион IB чемпионата мира - третий по рангу в мировом хоккее, - а в этом впервые в истории сразу же не смогла вернуться обратно в Дивизион IA, провалив мировое первенство в Каунасе, заняв только четвертое место.

Более того, на чемпионате мира в Литве сборная Украины впервые в истории проиграла командам Эстонии и Хорватии.

В апреле юниорская сборная Украины по хоккею (U-18) выиграла чемпионат мира в дивизионе IB (третий по ранжиру в мировом хоккее), который проходил в Киеве.