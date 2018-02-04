Сборная Украины по футзалу проиграла Португалии, но вышла в четвертьфинал ЕВРО-2018

Сборная Украины по футзалу проиграла сборной Португалии во втором поединке группы С, но квалифицировалась в плей-офф ЧЕ-2018.

Сборная Португалии была фаворитом поединка и ударная концовка помогла им поддержать это реноме.

В первом тайме Украина забить не смогла, зато за португальцев отличились Коэлью и Тьягу.

Но желто-синие, как и в матче против Румынии, смогли отыграться - на 28-й забил Разуванов, а Королишин на 32-й минуте сравнял счет. Тем не менее, Кари, Мигель и Рикардиньо за четыре минуты забили три гола и обеспечили своей сборной спокойную концовку матча. Гол Шотурмы на 40-й минуте уже ничего особо не решал.

Тем не менее, Украина заняла второе место в группе С и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

В предыдущем матче Сборная Украины по футзалу добыла волевую победу над сборной Румынии.

Украина — Португалия 3:5

Голы: Разуванов 28, Королишин 32, Шотурма 40 — Бруну Коэльо 3, Тьягу Бриту 13, Педру Кари 34, Мигел 36, Рикардиньо 37

Украина: Иваняк — Н.Грицына, М.Грицына, Белоцерковец, Журба

Запас: Литвиненко, Цыпун — Разуванов, Хамданов, Королишин, Шеремета, Шотурма, Лысенко, Педяш.

Португалия: Андре Соуза — Кари, Бруну Коэльо, Жоау Матуш, Рикардиньо

Запас: Бебе, Витор Угу — Андре Коэльо, Тунья, Мигел, Сесилиу, Морейра, Варела, Бриту