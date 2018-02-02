Сборная Украины по футзалу добыла волевую победу и вышла в плей-офф ЧЕ-2018

Украинская сборная по футзалу на последних секундах добыла победу над сборной Румынии (3:2) и квалифицировалась в плей-офф Чемпионата Европы 2018.

По ходу поединка украинцы проигрывали 0:2, но в итоге сумели вырвать победу, даже несмотря на некоторые серьезные ошибки судей.

В первом тайме сборная Румынии выглядела сильнее и повела в счете после голов Валадареша и Игната. После этого украинцы начали перехватывать инициативу - уже в конце первого тайма один гол отыграл Королишин.

Второй тайм Украина провела намного уверенне соперника, постоянно атакуя. После многочисленных атак, на 28-й минуте счет сравнял Педяш. Страсти разгорались, многие игроки сборной Румынии нервничали, фолили и получали желтые карточки, а после гола судья выгнал с паркета наставника румынской сборной.

На последней минуте владение было у соперника, который даже снял голкипера в пользу пятого полевого игрока, но забравший мяч в руки Иваняк моментально ввел его в игру - Шотурме оставалось лишь не промазать по полупустым воротам.

Следующий матч в группе украинская сборная сыграет 4 февраля против сборной Португалии - в этом матче будет разыграна судьба первого места.

НВ