Сборная Украины по футболу спустя девять лет решила сыграть в Днепре

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о планах впервые за девять лет провести товарищеский матч национальной сборной против Турции в Днепре 20 ноября.

В эфире 34 канала функционер отметил, что для организации поединка осталось заключить контракт с футбольной федерацией Турции, а также дождаться решения исполнительного комитета ФФУ.

"После такой долгой паузы команда Андрея Шевченко приедет в Днепр. Я уверен, что она подарит нашим болельщикам прекрасную игру, как раз после завершения выступления в Лиге наций", - добавил Павелко.

В предыдущий раз Днепр принимал матч сборной Украины в 2009 году в рамках отборочного цикла на ЧМ-2010 против Англии, в котором победили хозяева поля 1:0. Позже ФИФА дисквалифицировала стадион из-за беспорядков со стороны болельщиков.

Ранее Шевченко сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.

В октябре сборная Украины сыграет товарищеский матч в гостях против Италии 10 октября и домашний поединок Лиги наций против Чехии в Харькове 16 октября.