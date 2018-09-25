25 сентября 2018, вторник

Сборная Украины по футболу спустя девять лет решила сыграть в Днепре

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Матч Украина - Турция планируется провести в Днепре 20 ноября
Фото: ФФУ

Матч Украина - Турция планируется провести в Днепре 20 ноября

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о планах впервые за девять лет провести товарищеский матч национальной сборной против Турции в Днепре 20 ноября.

В эфире 34 канала функционер отметил, что для организации поединка осталось заключить контракт с футбольной федерацией Турции, а также дождаться решения исполнительного комитета ФФУ.

"После такой долгой паузы команда Андрея Шевченко приедет в Днепр. Я уверен, что она подарит нашим болельщикам прекрасную игру, как раз после завершения выступления в Лиге наций", - добавил Павелко.

В предыдущий раз Днепр принимал матч сборной Украины в 2009 году в рамках отборочного цикла на ЧМ-2010 против Англии, в котором победили хозяева поля 1:0. Позже ФИФА дисквалифицировала стадион из-за беспорядков со стороны болельщиков.

Ранее Шевченко сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.

В октябре сборная Украины сыграет товарищеский матч в гостях против Италии 10 октября и домашний поединок Лиги наций против Чехии в Харькове 16 октября.

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