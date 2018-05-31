Сборная Украины по футболу провела второй матч в 2018 году

Сборная Украины по футболу в своем втором поединке в 2018 году разошлась миром 0:0 с командой Марокко по итогам товарищеской игры.

Желто-синие с первых минут отдали инициативу сопернику, который за счет высокого прессинга долгое время не позволял им организовать осмысленную атаку. Тем не менее, дружине Андрея Шевченко периодически удавалось нагнетать обстановку у чужих ворот.

Первыми к тому, чтобы открыть счет были марокканские игроки, когда Хаким Зиех ударом в касание заставил Андрея Пятова перевести мяч в стойку и тем самым спасти свою сборную.

Позже две возможности забить имели украинцы, но ни Евгений Селезнев, ни Евгений Коноплянка не реализовали шансы забить гол, оказавшись в убойных позициях.

После перерыва соперники вновь обменялись двумя выгодными моментами для взятия ворот. Сперва защитник Марокко заблокировал удар Коноплянки, а затем Пятов еще раз спас сборную Украины после выстрела Зиеха.

0:0 - В 2018 году подопечные Андрея Шевченко пока не знают поражений.

Марокко - Украина 0:0

Марокко: Мунир – Да Коста, Саиcс, Бенатья (Хакими, 46) – Н. Амрабат (Фажр, 72), Буссуфа, Эль Ахмади (Аит Беннассер, 72), Мендиль (С. Амрабат, 83) – Зиех, Беланда (Буадуз, 64) – Бутайиб (Харит, 46)

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Кривцов, Матвиенко – Зинченко, Степаненко (Малиновский, 64) – Ярмоленко (Марлос, 46), Коваленко (Шапаренко, 46), Коноплянка (Сидорчук, 76) – Селезнев (Беседин, 46)

Предупреждены: Буссуфа — Зинченко, Шапаренко

НВ