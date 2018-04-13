Сборная Украины договорилась о товарищеском поединке против экс-чемпионов мира

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Место встречи еще уточняется
Фото: ФФУ via facebook

Место встречи еще уточняется

Сборная Украины по футболу 10 октября сыграет на выезде товарищеский матч против сборной Италии.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Место проведения поединка еще уточняются, но точно известно, что игра состоится 10 октября в 21.45 по киевскому времени. 

А через три дня сборной Украины предстоит поединок против сборной Чехии в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

За всю историю сборные Украины и Италии провели между собой 7 матчей. 6 из них выиграли итальянцы, а еще один завершился вничью. 

Принципиальная договоренность о поединке была достигнута еще в марте, а теперь поединок подтвержден официально. 

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