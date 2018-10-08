Сборная Италии понесла серьезные кадровые потери перед игрой с Украиной

Сразу три игрока сборной Италии не смогут сыграть против национальной команды Украины в товарищеском матче, который состоится 10 октября.

Из-за повреждения расположение сборной Италии покинули два игрока Милана - защитник Алессио Романьоли и нападающий Патрик Кутроне, а также защитник Данило Д'Амброзио из Интера, сообщает Sky Sport.

В Романьоли проблемы с мышцей бедра, а Кутроне чувствует боль в лодыжке. Относительно травмы Д'Амброзио подробности не сообщаются. Три футболиста вернулись в свои клубы.

10 октября сборная Украины в Генуе проведет товарищеский матч против сборной Италии, а 16 октября в Харькове в рамках Лиги наций сыграет против сборной Чехии.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против Италии и поединке Лиги наций с Чехией.

Позже Андрей Шевченко вместо травмированного форварда Динамо Артема Беседина вызвал в национальную команду нападающего турецкого Кайсериспора Артема Кравца, который последний раз забивал в официальных матчах 13 июля.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором - одолела дома Словакию 1:0.