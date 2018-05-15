Сборная Италии по футболу объявила нового главного тренера

Бывший наставник российского Зенита Роберто Манчини возглавил национальную команду Италии.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола этой страны, тренер будет представлен 15 мая. Детали соглашения не указываются.

Ради получения работы у руля "Скуадры Адзурры", которая не попала на чемпионат мира 2018 года, Манчини отказался продолжать сотрудничество с Зенитом за два года до окончания контракта.

О том, что этот специалист возглавит сборную Италии медиа узнали 19 апреля. Ранее он тренировал Фиорентину, Лацио, Интер, Манчестер Сити и Галатасарай.

Сообщалось, что экс-наставник Милана, Челси, Реала, ПСЖ и Баварии Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Италии.

Ранее было объявлено об увольнении с поста главного тренера "Скуадры Адзурры" Джампьеро Вентуры после первого за 60 лет непопадания команды на чемпионат мира.