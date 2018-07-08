08 июля 2018, воскресенье

Сборная Испании осталась без главного тренера

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Йерро больше не тренер сборной Испании

Йерро больше не тренер сборной Испании

Испанский тренер Фернандо Йерро, который возглавил сборную Испании перед ЧМ-2018, подал в отставку.

По информации Королевской федерации футбола Испании, Йерро покинул пост главного тренера сборной Испании и не будет возвращаться на свою прежнюю должность спортивного директора сборной.

Федерация поблагодарила Йерро за работу в сборной и теперь будет заниматься поиском нового тренера для национальной команды.

Йерро возглавил сборную Испании перед началом чемпионата мира-2018 после того, как Хулена Лопатеги отправили в отставку.

Под руководством Йерро сборная Испании заняла первое место в своей группе, а в 1/8 финала в серии пенальти проиграла сборной России.

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