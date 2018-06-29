29 июня 2018, пятница

Сборная Германии обратилась к фанатам после вылета с ЧМ-2018

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Сборная Германии покинула ЧМ после завершения группового этапа

Сборная Германии покинула ЧМ после завершения группового этапа

Сборная Германии обратилась к собственным болельщикам после того, как национальная футбольная команда вылетела с Чемпионата мира после завершения группового этапа.

"Дорогие фаны! Мы так же разочарованы, как и вы! Кубок мира проводится каждые четыре года, и мы так много напланировали. Нам жаль, что мы играли не как чемпионы мира. Поэтому мы заслуженно вылетели, как бы горько это ни было", - сообщили на странице сборной Германии.

Ранее сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в третьем туре чемпионата мира-2018 и сенсационно покинула турнир. "Бундестим" стал четвертым подряддействующим чемпионом мира из Европы, который после победы на мундиале спустя четыре года вылетел с турнира на групповом этапе.

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