На украинского защитника Динамо появился новый претендент из Италии — медиа Сегодня, 20:21 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Facebook Миколенко может перебраться в Италию — СМИ ФК Динамо via Facebook

Сассуоло стал еще одним претендентом на украинского защитника Динамо Виталия Миколенко, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Gazzetta dello Sport.



По информации издания, итальянский клуб оценивает качества 20-летнего футболиста киевской команды перед его потенциальным трансфером.

На днях СМИ узнали, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко предложил Милану приобрести Миколенко.

Сообщалось, что руководство Милана провело встречу для обсуждения возможных будущих трансферов.

Главными фигурантами переговоров были полузащитник Наполи Амаду Диавара и защитник Динамо.

В ноябре 2018-го года Миколенко подписал с киевским клубом новый контракт, который рассчитан на пять лет.

