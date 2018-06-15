Самый дорогой вратарь в мире решил продлить контракт со своим клубом - СМИ

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа откажется от перехода в Реал и продлит контракт со своим клубом, сообщает The Independent.

По информации источника, этим летом сотрудничество "Красных дьяволов" и испанского вратаря будет продлено на пять лет. У сторон практически не осталось условий в переговорах, которые требуют согласования.

Де Хеа выступает за Манчестер Юнайтед с 2011 года. Действующий его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2019 года.

Отметим, что Де Хеа является самым дорогим голкипером мира по версии авторитетного портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Главным претендентом на Де Хеа является мадридский Реал. Испанцы якобы готовы были включить в сделку по приобретению вратаря своего полузащитника Гарета Бэйла.

Также о покупке Де Хеа задумывался французский ПСЖ, который выбирал между ним, Тибо Куртуа и Джанлуиджи Доннарумой.