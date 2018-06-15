15 июня 2018, пятница

Самый дорогой вратарь в мире решил продлить контракт со своим клубом - СМИ

3 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Давид Де Хеа продолжит играть за Манчестер Юнайтед

Давид Де Хеа продолжит играть за Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа откажется от перехода в Реал и продлит контракт со своим клубом, сообщает The Independent.

По информации источника, этим летом сотрудничество "Красных дьяволов" и испанского вратаря будет продлено на пять лет. У сторон практически не осталось условий в переговорах, которые требуют согласования.

Де Хеа выступает за Манчестер Юнайтед с 2011 года. Действующий его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2019 года.

Отметим, что Де Хеа является самым дорогим голкипером мира по версии авторитетного портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Главным претендентом на Де Хеа является мадридский Реал. Испанцы якобы готовы были включить в сделку по приобретению вратаря своего полузащитника Гарета Бэйла.

Также о покупке Де Хеа задумывался французский ПСЖ, который выбирал между ним, Тибо Куртуа и Джанлуиджи Доннарумой.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове