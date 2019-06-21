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Еще один итальянский клуб вмешался в борьбу за звезду сборной Украины — СМИ

Сегодня, 18:54
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Еще один итальянский клуб вмешался в борьбу за звезду сборной Украины — СМИ - фото

УАФ

Малиновский пользуется спросом в Италии

Итальянская Сампдория включилась в борьбу за полузащитника бельгийского Генка и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В борьбе за Малиновского Сампдория составит конкуренцию другому итальянскому клубу — Аталанте.

По информации издания, у Сампдории и Генка есть налаженные связи из-за трансфера защитника Омара Колли, который перешел в итальянскую команду прошлого года.

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Аталанта, в свою очередь, попытается переманить Малиновского тем, что клуб по итогам прошлого сезона пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Аталанта предложила чемпиону Бельгии 12 млн евро за Руслана Малиновского.

Впоследствии появилась информация, что Аталанта отказалась от планов приобрести украинского полузащитника, но позже стало известно, что итальянский клуб не прекратил переговоры по трансферу Малиновского.

Теги:   Трансферы ФК Генк Чемпионат Италии Руслан Малиновский

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