Сам захотел. Наставник Шахтера прокомментировал переезд Ракицкого в Россию Сегодня, 15:38 463 Цей матеріал також доступний українською EPA Фонсека заявил, что не хотел препятствовать переходу Ракицкого EPA

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека высказался по поводу перехода украинского защитника Ярослава Ракицкого в российский Зенит.



В интервью телеканалу Футбол 1/2 португальский специалист заявил, что футболист давал команде сверхъестественные качество и силу, ведь в атаке был одним из лучших в мире.

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"Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба – продать Ракицкого. Это действительно был сам Ярослав, который подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти", - отметил Фонсека.

По словам рулевого Шахтера, защитник решил, что это будет хорошей возможностью для него, и захотел попробовать себя в другом чемпионате. Тренер добавил, что не хочет вставлять палки в колеса своим игрокам.

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В январе Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. СМИ узнали, что за свой переход футболист получил подписной бонус в размере 5 млн евро.

Ранее появилась информация, что игрок решил уйти из-за плохого взаимопонимания с наставником Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.

