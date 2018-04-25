Салах акбар! Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Рома

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Мохамед Салах сделал дубль и отдал две результативные передачи

Мохамед Салах сделал дубль и отдал две результативные передачи

НВ представляет самые интересные публикации журналистов и экспертов на победу Ливерпуля над Ромой со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

 

Ранее в первом матче полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль крупно переиграл Рому со счетом 5:2 на своем поле. По два мяча забили Мохамед Салах и Роберто Фирмино, еще один гол на счету Садио Мане.

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