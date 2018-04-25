Салах акбар! Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Рома

НВ представляет самые интересные публикации журналистов и экспертов на победу Ливерпуля над Ромой со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Да, я, безусловно. побоюсь сказать, что в этой паре все решено и в долбаной ЛЧ нет интриги. Тем более Реал у Боруссии М 1:5 отыгрывал, пусть и было это в КУЕФА... — Artem Frankov (@frankov11) 24 апреля 2018 г.

Расскажи болельщику "Ливерпуля" 70-80-х, что он будет молиться и обожествлять египтянина - думаю, могли бы и в морду зарядить. Но Салах воистину божествен! — Artem Frankov (@frankov11) 24 апреля 2018 г.

По сути я очень рад, что Рома забила 2 гола! Хоть какая-то интрига! Шикарнейший матч, во всех проявлениях! Голы, тактика, замены, характер, Салах! ????????✊???? — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 24 апреля 2018 г.

Рому винесли вперед ногами. Салаху - золотий м‘яч. Чекаємо Лівер в Києві. — Роман Бебех (@roman_bebekh) 24 апреля 2018 г.

По поводу судейства: ребята, я тоже за Рому и вопросы к судье есть (и не один).

Но Рома такую скорость не выдерживает. Вообще. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 апреля 2018 г.

Ранее в первом матче полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль крупно переиграл Рому со счетом 5:2 на своем поле. По два мяча забили Мохамед Салах и Роберто Фирмино, еще один гол на счету Садио Мане.