Салах акбар! Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Рома

НВ представляет самые интересные публикации журналистов и экспертов на победу Ливерпуля над Ромой со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Да, я, безусловно. побоюсь сказать, что в этой паре все решено и в долбаной ЛЧ нет интриги. Тем более Реал у Боруссии М 1:5 отыгрывал, пусть и было это в КУЕФА...— Artem Frankov (@frankov11) 24 апреля 2018 г.
Расскажи болельщику "Ливерпуля" 70-80-х, что он будет молиться и обожествлять египтянина - думаю, могли бы и в морду зарядить. Но Салах воистину божествен!— Artem Frankov (@frankov11) 24 апреля 2018 г.
По сути я очень рад, что Рома забила 2 гола! Хоть какая-то интрига! Шикарнейший матч, во всех проявлениях! Голы, тактика, замены, характер, Салах! ????????✊????— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 24 апреля 2018 г.
Рому винесли вперед ногами. Салаху - золотий м‘яч. Чекаємо Лівер в Києві.— Роман Бебех (@roman_bebekh) 24 апреля 2018 г.
По поводу судейства: ребята, я тоже за Рому и вопросы к судье есть (и не один).— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 апреля 2018 г.
Но Рома такую скорость не выдерживает. Вообще.
Ранее в первом матче полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль крупно переиграл Рому со счетом 5:2 на своем поле. По два мяча забили Мохамед Салах и Роберто Фирмино, еще один гол на счету Садио Мане.
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