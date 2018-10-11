Садись, Шевченко - два! Реакция соцсетей на ничью Украины с Италией

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей сборных Украины и Италии в товарищеском матче, который состоялся в Генуе.
Очень неплохой матч в Генуе. Больше всего понравилась игра Зинченко. Чувствуется с кем он тренируется и играет.- Роман Бебех (@roman_bebekh) 10 октября 2018
Сыграли с итальянцам в ничью в товарищеском.Какое-то странное ощущение неловкости и неуклюжесты. #ИталияУкраина- George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 10 октября 2018
Гимн в исполнении Ракицкого> гимн в исполнении итальянцев- Вадим Скичко (@VadymSkichko) 10 октября 2018 г.
Вот так сравнишь качество действий Сидорова и Жоржиньо на позиции шестерки и... Почему стыдно мне?- Vasiliy Obaraz (@wengerov) 10 октября 2018 г.
#ИталияУкраина 1: 1,- Pound (@pound_sterling) 10 октября 2018 г.
негативный матч для Шевченко,
в атаке медленно,
в обороне неуверенно (Сидорчук на чехов ставит не надо),
суперсостав Украины
вингбэкы Матвиенко-Караваев,
вингеры Коноплянка-Марлос,
инсайды Малиновский-Зинченко
и все это богатство впустую, мрак
Когда Столярчук называет Малиновского Коноплянкой даже после 100500 повторов, Андрея Шевченко называет Андреем Пятовым и Артемом Шевченко, то как тут не заговоришь с телевизором? Комментирование матча на уровне канешн. #ИталияУкраина #ИталияУкраина- Hereford в АПЛ! (@ nenya4o) 10 октября 2018 г.
Такую Италию Должны были побеждать. Но ладно, товарняк, счет не очень важен, важно чтоб выводы Шева сделал после этого матча, и мы хорошо подготовились к Лиге Наций #ИталияУкраина- hardddlys (@hardddlys) 10 октября 2018 г.
В товарищеском матче в Генуе сборная Украины сыграла вничью с Италией - 1:1.
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Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
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