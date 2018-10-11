Садись, Шевченко - два! Реакция соцсетей на ничью Украины с Италией

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей сборных Украины и Италии в товарищеском матче, который состоялся в Генуе.

Очень неплохой матч в Генуе. Больше всего понравилась игра Зинченко. Чувствуется с кем он тренируется и играет. - Роман Бебех (@roman_bebekh) 10 октября 2018

Сыграли с итальянцам в ничью в товарищеском.Какое-то странное ощущение неловкости и неуклюжесты. #ИталияУкраина - George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 10 октября 2018

Гимн в исполнении Ракицкого> гимн в исполнении итальянцев - Вадим Скичко (@VadymSkichko) 10 октября 2018 г.

Вот так сравнишь качество действий Сидорова и Жоржиньо на позиции шестерки и... Почему стыдно мне? - Vasiliy Obaraz (@wengerov) 10 октября 2018 г.

#ИталияУкраина 1: 1,

негативный матч для Шевченко,

в атаке медленно,

в обороне неуверенно (Сидорчук на чехов ставит не надо),

суперсостав Украины

вингбэкы Матвиенко-Караваев,

вингеры Коноплянка-Марлос,

инсайды Малиновский-Зинченко

и все это богатство впустую, мрак - Pound (@pound_sterling) 10 октября 2018 г.

Когда Столярчук называет Малиновского Коноплянкой даже после 100500 повторов, Андрея Шевченко называет Андреем Пятовым и Артемом Шевченко, то как тут не заговоришь с телевизором? Комментирование матча на уровне канешн. #ИталияУкраина #ИталияУкраина - Hereford в АПЛ! (@ nenya4o) 10 октября 2018 г.

Такую Италию Должны были побеждать. Но ладно, товарняк, счет не очень важен, важно чтоб выводы Шева сделал после этого матча, и мы хорошо подготовились к Лиге Наций #ИталияУкраина - hardddlys (@hardddlys) 10 октября 2018 г.

В товарищеском матче в Генуе сборная Украины сыграла вничью с Италией - 1:1.