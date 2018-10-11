11 октября 2018, четверг

Садись, Шевченко - два! Реакция соцсетей на ничью Украины с Италией

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Следующий матч сборная Украины проведет 16 октября против Чехии

Следующий матч сборная Украины проведет 16 октября против Чехии

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей сборных Украины и Италии в товарищеском матче, который состоялся в Генуе.

В товарищеском матче в Генуе сборная Украины сыграла вничью с Италией - 1:1.

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