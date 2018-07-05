Из украинского клуба выгнали футболиста, который болел за сборную России - СМИ

Из юношеской команды львовских Карпат выгнали голкипера Михаила Готру за то, что он болел за сборную России на чемпионате мира-2018, сообщает сайт болельщиков "зелено-белых".

Футболист запостил на своей странице в Instagram фотографии в поддержку сборной России на ЧМ-2018. Как сообщает портал, ссылаясь на собственные источники, такое поведение не понравилось руководству клуба, за что Михаила Готру отчислили из команды.

Михаил Готра - воспитанник ужгородского СДЮСШОР. В прошлом году был признан лучшим вратарем чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины.

Ранее возник скандал со сборной Karpatalja, которая приняла участие и даже победила в турнире непризнанных территорий в Лондоне, после чего Служба безопасности Украины начала проверку по данному факту.