05 июля 2018, четверг

Из украинского клуба выгнали футболиста, который болел за сборную России - СМИ

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Михаила Готру выгнали из команды
Фото: Сайт болельщиков Карпат

Михаила Готру выгнали из команды

Из юношеской команды львовских Карпат выгнали голкипера Михаила Готру за то, что он болел за сборную России на чемпионате мира-2018, сообщает сайт болельщиков "зелено-белых".

Футболист запостил на своей странице в Instagram фотографии в поддержку сборной России на ЧМ-2018. Как сообщает портал, ссылаясь на собственные источники, такое поведение не понравилось руководству клуба, за что Михаила Готру отчислили из команды.

Михаил Готра - воспитанник ужгородского СДЮСШОР. В прошлом году был признан лучшим вратарем чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины.

Ранее возник скандал со сборной Karpatalja, которая приняла участие и даже победила в турнире непризнанных территорий в Лондоне, после чего Служба безопасности Украины начала проверку по данному факту.

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