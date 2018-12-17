С кем сыграют Динамо и Шахтер. Онлайн-трансляция жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы Сегодня, 13:46 142 Цей матеріал також доступний українською Динамо оказалось в числе сеяных клубов

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка - процедура определения соперников в 1/16 финала Лиги Европы. Начало - в 14.00 по киевскому времени.

В первом раунде плей-офф сыграют два представителя Украины - Динамо и Шахтер. Киевский клуб попал в число сеяных, тогда как донецкий оказался в компании несеяных.

Согласно регламенту, в соперники друг другу не могут выпасть команды из одной страны и одной группы Лиги Европы. Также будут разведены украинские и российские коллективы.

Возможные соперники Динамо: БАТЭ (Беларусь), Селтик (Шотландия), Брюгге (Бельгия), Фенербахче (Турция), Галатасарай (Турция), Лацио (Италия), Мальме (Швеция), Олимпиакос (Греция), Рапид (Австрия), Спортинг (Португалия), Славия (Чехия), Виктория (Чехия), Цюрих (Швейцария)

Возможные соперники Шахтера: Арсенал (Англия), Байер (Германия), Бенфика (Португалия), Челси (Англия), Динамо Загреб (Хорватия), Айнтрахт (Германия), Генк (Бельгия), Интер (Италия), Наполи (Италия), Бетис (Испания), Зальцбург (Австрия), Севилья (Испания), Валенсия (Испания), Вильярреал (Испания)

Первые поединки 1/16 финала Лиги Европы состоятся на поле несеяных клубов 14 и 21 февраля 2019 года, а значит ответные матчи пройдут на полях Динамо и соперника Шахтера.

НВ