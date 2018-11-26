26 ноября 2018, понедельник

Руководство украинского футбольного клуба решило проверить своих игроков на полиграфе - журналист

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Игроки Арсенала-Киев подозреваются в нечестной игре
Фото: ФК Арсенал-Киев via Facebook

Игроки Арсенала-Киев подозреваются в нечестной игре

Футболистов Арсенала-Киев проверят на детекторе лжи после поражения в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги от Черноморца, сообщает журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

По информации источника, у руководства клуба возникли вопросы по поводу чесного характера игры в Одессе.

"У руководства клуба вопрос к игрокам относительно результата в Одессе. Тем более перед игрой были предупредительные звонки о подозрительных маневрах за кулисами поля", - написал Бурбас.

Напомним, накануне Арсенал-Киев проиграл Черноморцу со счетом 1:2, пропустив два мяча за две минуты.

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