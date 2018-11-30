Руководство клуба Премьер-лиги отреагировало на желание наставника уйти в отставку

Руководство участника Премьер-лиги Арсенала-Киев сделало официальное заявление по поводу сотрудничества с главным тренером команды Вячеславом Грозным.

На своем официальном сайте киевский клуб опроверг заявление 62-летнего специалиста об отсутствии действующего соглашения между сторонами и заверил, что контракт с ним подписан до 30 июня 2019 года.

Накануне Грозный сообщил, что на данный момент работает в киевском клубе без контракта, а на основании джентльменского соглашения, рассчитанного на два месяца, и не намерен его продлевать.

На этой неделе сообщалось, что все футболисты Арсенала-Киев, выступающего в украинской Премьер-лиге, прошли проверку на детекторе лжи. Проверку на полиграфе не прошел только главный тренер киевской команды Вячеслав Грозный. Наставник отказался от этой процедуры два дня подряд.

На прошлых выходных Арсенал-Киев проиграл Черноморцу со счетом 1:2, пропустив два мяча за две минуты. Киевский клуб на данный момент находится на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, выиграв при Грозном только один матч и имея серию поражений из пяти поединков подряд.