Российский Зенит с Ракицким проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы - видео Сегодня, 00:55 977 Цей матеріал також доступний українською EPA Фенербахче выиграл первый матч дуэли EPA

Российский Зенит со счетом 0:1 уступил Фенербахче в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы на выезде.



Нулевой результат держался до 21-й минуты, когда хозяевам поля удалось пробить оборону петербургского клуба, где с первых минут играл украинский защитник Ярослав Ракицкий.

Голом отличился Ислам Слимани, к которому после подачи с углового отскочил мяч примерно на линию вратарского, после чего тот пробил точно в сетку.

Попытки восстановить равновесие российской команде не удались. Ответный матч состоится на поле Зенита 21 февраля.

В январе Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. СМИ узнали, что за свой переход футболист получил подписной бонус в размере 5 млн евро.

Ранее появилась информация, что игрок решил уйти из-за плохого взаимопонимания с наставником Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков. Португальский тренер опроверг эти слухи.