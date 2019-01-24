Российский клуб договорился с Шахтером о переходе основного защитника сборной Украины - СМИ 24 января, 14:55 845 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Зениту удалось убедить Шахтер продать Ракицкого за 10 млн евро плюс бонусы - медиа ФК Шахтер

Российский Зенит окончательно договорился с Шахтером о переходе основного защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого, сообщает Спорт-Экспресс.



По информации издания, официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни. Речь идет о платном трансфере 29-летнего футболиста.

Как отмечает медиа, петербургскому клубу удалось сбить цену на игрока обороны с 14 миллионов евро до примерно 10 миллионов.

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Вместе с тем, в совместном соглашении стороны якобы включили пункт, который предусматривает получение Шахтером еще 2 млн евро за достижения Ракицкого в Зените.

Сообщалось, что защитник близок к переходу в петербургский клуб. По информации СМИ, тот согласовал с российской стороной контракт на 3,5 года с окладом в 2,5 млн евро в год.

Позже появилась информация, что Ракицкий хочет покинуть Шахтер и перейти в Зенит из-за плохого взаимопонимания с главным тренером Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.

Впоследствии чемпион Украины назвал информацию о переходе игрока в российский клуб обычными слухами.