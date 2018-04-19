Российский клуб заявил о заработке от успеха украинского футболиста в Англии

Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов заявил о том, что клуб получит денежный бонус за выигрыш титула чемпиона Англии украинским защитником Манчестер Сити Александром Зинченко согласно условиям трансфера игрока из российской команды в 2016 году.

В комментарии Известиям функционер не стал раскрывать размер суммы, отметив, что Уфа планирует остаться в плюсе, и это приятный бонус. Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, манкунианцы заплатили за переход Зинченко 2 млн евро.

"Денежный бонус за чемпионство Манчестер Сити? Это предполагается. Но пока давайте не будем об этом, так как есть некоторые нюансы", - добавил Газизов.

По словам генерального директора Уфы, клуб уже поздравил Зинченко с чемпионством в английской Премьер-лиге (АПЛ).

В минувшее воскресенье Манчестер Юнайтед уступил Вест Бромвичу в 34-м туре АПЛ, благодаря чему Манчестер Сити досрочно завоевал чемпионские медали.

Сообщалось, что менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола раздумывает над тем, чтобы отдать Зинченко в аренду. По информации медиа, тренер предоставил футболисту время до конца текущего сезона, чтобы убедить его не отпускать в другой клуб летом.