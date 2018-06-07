07 июня 2018, четверг

Российский клуб объявил о контракте с экс-тренером сборной Украины и замазал эмблему Динамо на фото с ним

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Спартак замазал эмблему Динамо в новости о Рианчо
Фото: ФК Спартак

Спартак замазал эмблему Динамо в новости о Рианчо

Московский Спартак объявил о назначении одним из тренеров экс-помощника наставника сборной Украины Рауля Рианчо, который ранее также работал Динамо, и представил его на своем сайте с помощью фото, где замазал эмблему киевского клуба.

Как сообщает официальный сайт Спартака, вместе с испанским специалистом в тренерский штаб команды войдет еще один бывший тренер киевского коллектива Висенте Гомес. Оба заключили контракты до 31 мая 2019 года.

На фотографии в новости с представлением Рианчо он запечатлен в куртке Динамо, эмблему которого российский клуб замазал, отмечает Tribuna.com.

Фото: Ольга Щербицкая

Накануне испанский тренер покинул пост ассистента наставника сборной Украины. 

Минувшей зимой сообщалось, что президент Динамо Игорь Суркис ведет переговоры с Рианчо о назначении его новым наставником команды.

Годом ранее появилась информация, что Рианчо покинет тренерский штаб украинской национальной команды и может подписать контракт с российским Рубином.

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