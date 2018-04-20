Российский гранд заинтересовался форвардом украинского клуба - СМИ

Форвард Зари Юри Фрейтас попал в сферу интересов московского Спартака, сообщает Спорт день за днем.

По информации источника, чемпион России планирует усилиться 22-летним бразильцем в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Юри сыграл 26 матчей за Зарю, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

Напомним, в летнее трансферное окно Зарю может покинуть основной вратарь Андрей Лунин. Главным претендентом на голкипера называют миланский Интер, проект развития которого показался голкиперу наиболее перспективным среди всех предложений.