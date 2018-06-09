Российский гранд решил не продлевать контракт с украинским защитником - СМИ

Локомотив не будет заключать новое соглашение с украинским защитником Тарасом Михаликом, сообщает Чемпионат.
По информации портала, такое решение было принято московским клубом на заседании его трансферного комитета, где обсуждалось будущее игроков команды.
Действующий трудовой договор 34-летнего футболиста с Локомотивом, куда он перешел из Динамо пять лет назад, заканчивается 30 июня 2018 года.
Михалик провел за московский коллектив 103 матча, забил три мяча и отметился тремя результативными передачами. Вместе с клубом он выиграл российскую Премьер-лигу и два кубка страны.
Согласно данным Sport Arena, футболист может перейти в Волынь, а переговоры о его подписании уже начались.
В декабре прошлого года сообщалось, что Михалик выразил желание покинуть Локомотив.
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