09 июня 2018, суббота

Российский гранд решил не продлевать контракт с украинским защитником - СМИ

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Михалик (справа) пять лет провел в Локомотиве

Михалик (справа) пять лет провел в Локомотиве

Локомотив не будет заключать новое соглашение с украинским защитником Тарасом Михаликом, сообщает Чемпионат.

По информации портала, такое решение было принято московским клубом на заседании его трансферного комитета, где обсуждалось будущее игроков команды.

Действующий трудовой договор 34-летнего футболиста с Локомотивом, куда он перешел из Динамо пять лет назад, заканчивается 30 июня 2018 года.

Михалик провел за московский коллектив 103 матча, забил три мяча и отметился тремя результативными передачами. Вместе с клубом он выиграл российскую Премьер-лигу и два кубка страны.

Согласно данным Sport Arena, футболист может перейти в Волынь, а переговоры о его подписании уже начались.

В декабре прошлого года сообщалось, что Михалик выразил желание покинуть Локомотив.

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