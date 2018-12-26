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Российский футбольный союз попал под угрозу санкций ФИФА за участие его клубов в крымском турнире

Сегодня, 15:39
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ФИФА начала расследование в отношении РФС - медиа

Международная федерация футбола (ФИФА) может ввести санкции против Российского футбольного союза (РФС) за участие его клубов в турнире на территории аннексированного у Украины Крыма, сообщает телеграм-канал Мутко против.

По его информации два клуба из РФ Анжи-2 и Сокол участвовали в 2017 году в зимнем кубке Крыма. ФИФА и УЕФА не признают полуостров российской территорией, поэтому организация ведет расследование в отношении РФС, поскольку уверена, что участие двух клубов в турнире было согласовано с союзом.

Как сообщили Спорт-Экспресс в пресс-службе РФС, ФИФА действительно обращалась по поводу участия Анжи-2 и Сокола в крымском турнире, и сейчас союз "разбирается в ситуации".

"Со своей стороны можем добавить, что при проведении внутрироссийских и международных соревнований любого уровня РФС всегда придерживается всех регламентов и нормативных документов ФИФА", - добавила пресс-служба РФС.

Исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин в комментарии порталу Чемпионат заявил, что его организация не согласовывала место проведения этих матчей с Соколом и Анжи-2, поэтому не имеет к этому никакого отношения.

"Есть ли опасность санкций? Свяжемся и всё узнаем. Во всяком случае наш официальный ответ ФИФА будет таким: всё происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов", - резюмировал функционер.

Ранее в России исключили крымские клубы из чемпионатов под эгидой РФС.

Теги:   РФС Аннексия Крыма ФИФА Футбол

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