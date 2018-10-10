Роналду заподозрил Реал в ведении кампании против него - СМИ

Роналду считает, что Реал повлиял на то, чтобы он не получил награду лучшего игрока 2018 года

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду считает, что Реал и его президент Флорентино Перес ведут против него кампанию, сообщает Tutto Mercato Web.

По информации медиа, пятикратный обладатель Золотого мяча убежден, что Перес хочет лишить его нынешнего статуса в мировом футболе после его ухода из мадридского клуба.

Португальский нападающий полагает, что Реал оказал давление на УЕФА для того, чтобы он не получил награду лучшего игрока минувшего сезона, которая досталась полузащитнику мадридцев Луке Модричу.

Как отмечает портал, в ответ Роналду решил не выступать в новом турнире УЕФА Лига наций. Форвард также считает, что его удаление в первом туре Лиги чемпионов против Валенсии не стало совпадением.

Сообщалось, что нападающий не будет играть за сборную Португалии до конца 2018 года.

10 июля Роналду перешел в туринский Ювентус из Реала, заключив четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 112 млн евро, из которых 12 млн - это сумма солидарности, предусмотрена правилами ФИФА.