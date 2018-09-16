Роналду забил первые голы и принес победу Ювентусу. Результаты матчей чемпионата Италии

В воскресенье, 16 сентября, состоялись шесть матчей четвертого тура чемпионата Италии по футболу.
Главное событие тура произошло в игре Ювентуса и Сассуоло. Звездный новичок туринцев Криштиану Роналду отметился первыми голами в составе своей новой команды. Португалец забил дважды с интервалом в 15 минут во втором тайме и принес своей команде победу. Ювентус выиграл все четыре матча на старте Серии А и единолично возглавляет турнирную таблицу.
Ювентус - Сассуоло 2:1
Голы: Роналду, 50, 65 — Бабакар, 90+1
Ювентус: Щесны — Канселу, Бенатья, Бонуччи, Алекс Сандро (Куадрадо, 80) — Хедира, Джан (Бентанкур, 71), Матюиди — Дибала, Манджукич (Дуглас Коста, 61), Роналду
Сассуоло: Консильи — Лирола, Марлон, Феррари, Рожерио (Делль'Орко, 72) — Дункан, Локателли (Бабакар, 83), Бурабия — Берарди, Боатенг, Джуричич (Ди Франческо, 61)
Предупреждения: Канселу, Алекс Сандро, Дуглас Коста — Джуричич, Берарди, Бурабия
Удаление: Дуглас Коста, 90+3 (неспортивное поведение)
Среди других результатов второго тура отметим осечки Ромы и Милана, которые потеряли очки в матчах против Кьево и Кальяри соответственно.
Рома — Кьево 2:2
Голы: Эль Шаарави, 10, Кристанте, 30 — Бирса, 52, Степински, 83.
Дженоа – Болонья 1:0
Гол: Пьятек, 69.
Удинезе – Торино 1:1
Голы: де Поль, 28 – Мейте, 49.
Эмполи – Лацио 0:1
Гол: Пароло, 47.
Кальяри — Милан 1:1
Голы: Жоао Педро, 4 — Игуаин, 56.
Напомним, накануне в чемпионате Италии Интер сенсационно проиграл Парме, а Наполи дома переиграл Фиорентину.
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