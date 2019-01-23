Роналду за 19 млн евро избежал тюремного заключения 23 января, 02:27 860 Цей матеріал також доступний українською EPA Роналду (в очках) посетил суд в Мадриде EPA

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в суде Мадрида признал свою вину в налоговых махинациях перед испанскими властями и заплатит штраф в 19 млн евро.



Как сообщает The Guardian, португальский футболист заключил сделку с испанскими прокурорами и налоговыми органами, поэтому избежал тюремного заключения в 23 месяца.

Согласно испанскому законодательству судья может назначить условный срок в два года или меньше для тех, кто впервые совершил преступление.

Ранее сообщалось, что Роналду договорился с испанскими властями про штраф в 18,8 млн евро и условный тюремный срок в два года за сокрытие налогов во время выступлений за Реал.

Позже появилась информация, что нападающий Ювентуса пошел на сделку со следствием, признав вину в неуплате налогов.

Роналду уже выплатил 13,4 миллиона евро штрафа, однако согласно законодательству Испании, он должен был предстать перед судом, чтобы ратифицировать соглашение со следствием.