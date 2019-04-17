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Роналду впервые за девять лет пропустит полуфинал Лиги чемпионов

Сегодня, 01:18
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Роналду впервые за девять лет пропустит полуфинал Лиги чемпионов - фото

REUTERS/Massimo Pinca

Команда Роналду вылетела из Лиги чемпионов

Португальский футболист Криштиану Роналду впервые за девять лет не будет играть в полуфинале Лиги чемпионов после того, как туринский Ювентус уступил Аяксу и покинул турнир.

Роналду играл в полуфинале ЛЧ в составе мадридского Реала в период с сезона-2010/11 по сезон-2017/18.

С 2006 по 2009 года португалец выходил в полуфинал вместе с Манчестер Юнайтед.

Напомним, 16 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов Аякс сенсационно на выезде переиграл Ювентус со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Теги:   Лига Чемпионов Футбол Криштиану Роналду

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