Роналду впервые за девять лет пропустит полуфинал Лиги чемпионов
Португальский футболист Криштиану Роналду впервые за девять лет не будет играть в полуфинале Лиги чемпионов после того, как туринский Ювентус уступил Аяксу и покинул турнир.
Роналду играл в полуфинале ЛЧ в составе мадридского Реала в период с сезона-2010/11 по сезон-2017/18.
С 2006 по 2009 года португалец выходил в полуфинал вместе с Манчестер Юнайтед.
Напомним, 16 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов Аякс сенсационно на выезде переиграл Ювентус со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.