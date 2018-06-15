Роналду установил уникальное достижение в истории чемпионатов мира

Криштиану Роналду - самый возрастной автор хет-трика в истории чемпионатов мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче против Испании в первом туре группового этапа чемпионата мира-2018 и установил два уникальных достижения в истории мундиалей.

Как сообщает Gracenote Live, португалец стал только четвертым игроком в истории, кому удавалось забивать на четырех разных чемпионатах мира. На мундиалях 2006-го, 2010-го и 2014-го годов Роналду забивал по одному мячу.

Также на четырех чемпионатах мира забивали немцы Уве Зеллер и Мирослав Клозе, а также бразилец Пеле.

Кроме того, Роналду стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира. На момент матча против Испании португальцу выполнилось 33 года и 130 дней.

Напомним, сборные Португалии и Испании сыграли в результативную ничью 3:3 в матче первого тура группового этапа (группа B) ЧМ-2018.