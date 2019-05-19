Роналду стал самым ценным игроком сезона в Италии
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал самым ценным игроком сезона 2018/19 в Италии.
Серия, А определила лучшего футболиста и других лауреатов на основе данных Opta Sports и Netco Sports, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Учитывались матчи в чемпионате Италии, Кубке и Суперкубке страны.
Роналду стал самым ценным игроком сезона, сыграв за Ювентус 30 матчей в Серии А, в которых забил 21 гол.
Также награды получили следующие футболисты:
Лучший вратарь: Самир Ханданович (Интер);
Лучший защитник: Калиду Кулибали (Наполи);
Лучший полузащитник: Сергей Милинкович-Савич (Лацио);
Лучший нападающий: Фабио Квальярелла (Сампдория);
Лучший молодой футболист: Николо Дзаньоло (Рома).
Роналду перешел в Ювентус из Реала в июле 2018 года. За трансфер португальца итальянский клуб заплатил 112 млн евро.
Ранее Роналду вместе с Ювентусом стал чемпионом Италии.