Тревис Бредберри
9 вещей, которые уничтожат вашу карьеру
Питер Сантенелло
Между красным и будущим
Майкл Карпентер
Как помочь Зеленскому
Дмитрий Кулеба
О России, Совете Европы и финской сауне
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Роналду стал самым ценным игроком сезона в Италии

Сегодня, 15:17
306
Цей матеріал також доступний українською
Роналду стал самым ценным игроком сезона в Италии - фото

REUTERS/Massimo Pinca

Роналду забил 21 гол в Серии А

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал самым ценным игроком сезона 2018/19 в Италии.

Серия, А определила лучшего футболиста и других лауреатов на основе данных Opta Sports и Netco Sports, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Учитывались матчи в чемпионате Италии, Кубке и Суперкубке страны.

Роналду стал самым ценным игроком сезона, сыграв за Ювентус 30 матчей в Серии А, в которых забил 21 гол.

Также награды получили следующие футболисты:

Лучший вратарь: Самир Ханданович (Интер);

Лучший защитник: Калиду Кулибали (Наполи);

Лучший полузащитник: Сергей Милинкович-Савич (Лацио);

Лучший нападающий: Фабио Квальярелла (Сампдория);

Лучший молодой футболист: Николо Дзаньоло (Рома).

Роналду перешел в Ювентус из Реала в июле 2018 года. За трансфер португальца итальянский клуб заплатил 112 млн евро.

Ранее Роналду вместе с Ювентусом стал чемпионом Италии.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 00:41

img
Манчестер Сити впервые в истории завоевал три английских трофея за сезон
1153
Футбол

Вчера, 21:11

img
Манчестер Сити с Зинченко завоевал третий трофей в сезоне
980
Футбол

Вчера, 20:06

img
Динамо отложило чемпионство Шахтера в украинской Премьер-лиге — видео
937

Главное

Футбол

Сегодня, 19:01

img
Шахтер стал чемпионом Украины по футболу
Геополитика

Вчера, 22:45

img
Адвокат Трампа Джулиани о Коломойском: «Будет ли он арестован?»
Политика

Сегодня, 13:21

img
В Госохране рассказали, чем инаугурация Зеленского будет отличаться от традиционной