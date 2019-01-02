Роналду стал первым пользователем в мире со 150 млн подписчиков в Instagram Сегодня, 20:14 47 Цей матеріал також доступний українською Роналду по-прежнему опережает Селену Гомес и Ариану Гранде по количеству подписчиков

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал первым в мире пользователем Instagram со 150 млн подписчиками.

Как сообщает Tribuna.com, по этому показателю 32-летний футболист опережает поп-певиц Селену Гомес (144,5 млн подписчиков) и Ариану Гранде (141,3 млн), которые занимают второе и третье места соответственно.

Среди других коллег по цеху португальца более 100 млн пользователей соцсети подписались на форвардов ПСЖ Неймара и Барселоны Лионеля Месси - 108,9 млн и 105,1 млн соответственно.

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В октябре Селена Гомес лишилась своего статуса самой популярной в Instagram знаменитости, уступив пальму первенства Криштиану Роналду.

Также португальский нападающий оказался первым футболистом, который одержал 100 побед в матчах Лиги чемпионов.

Кроме того, Роналду стал первым игроком, который смог забить 400 голов в пяти ведущих чемпионатах Европы (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции).