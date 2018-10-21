Роналду стал первым футболистом, забившим 400 голов в пяти ведущих чемпионатах Европы

Футболист туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал первым футболистом, который смог забить 400 голов в пяти ведущих чемпионатах Европы (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции).
Об этом передает Goal.com.
Футболист забил 84 мяча за Манчестер Юнайтед в английской Премьер-лиге, 311 мячей за мадридский Реал в испанской Ла Лиге и 5 мячей за Ювентус в итальянской Серии А.
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