28 ноября 2018, среда

Роналду стал первым футболистом, который одержал 100 побед в Лиге чемпионов

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Игрок Ювентуса Криштиану Роналду

Игрок Ювентуса Криштиану Роналду

Нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду стал первым футболистом, который одержал 100 побед в матчах Лиги чемпионов.

Рекорд был установлен после завершения матча против испанской Валенсии, который Ювентус выиграл со счетом 1:0.

Роналду стал первым за всю историю ЛЧ футболистом, который достиг подобного результата.

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