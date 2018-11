Роналду стал первым футболистом, который одержал 100 побед в Лиге чемпионов

Нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду стал первым футболистом, который одержал 100 побед в матчах Лиги чемпионов.

Рекорд был установлен после завершения матча против испанской Валенсии, который Ювентус выиграл со счетом 1:0.

Роналду стал первым за всю историю ЛЧ футболистом, который достиг подобного результата.

