Роналду стал первым футболистом, который одержал 100 побед в Лиге чемпионов

Нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду стал первым футболистом, который одержал 100 побед в матчах Лиги чемпионов.
Рекорд был установлен после завершения матча против испанской Валенсии, который Ювентус выиграл со счетом 1:0.
Роналду стал первым за всю историю ЛЧ футболистом, который достиг подобного результата.
The first player to register ???? #UCL wins! ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27 ноября 2018 г.
Cristiano Ronaldo ???????????? pic.twitter.com/ieqZkQ4MVM
Смотрите также
- Гол Роналду своей бывшей команде признали лучшим в туре Лиги чемпионов - видео
- Криштиану Роналду стал лидером Instagram по числу подписчиков
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования