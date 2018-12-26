Роналду спас Ювентус от поражения, Наполи не сумел приблизиться к лидеру. Результаты матчей чемпионата Италии Вчера, 23:36 79 Цей матеріал також доступний українською Ювентус продолжает лидировать в Серии А

Сегодня, 26 декабря, состоялись десять матчей 18 тура чемпионата Италии.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри решил дать отдохнуть своему лидеру Криштиану Роналду, оставив его на скамейке запасных в матче против Аталанты. Однако насладиться просмотром футбола португальцу не удалось.

На 56-й минуте Аталанта забила второй мяч в ворота туринцев, сделав счет 2:1, и Аллегри выпустил Роналду спасать ситуацию. Португалец свое дело сделал, сравняв счет на 78-й минуте, однако вырвать победу Ювентусу не удалось - 2:2.

Осечкой Ювентуса не воспользовался Наполи, который на последних минутах в меньшинстве проиграл Интеру - 0:1.

Рома победила Сассуоло со счетом 3:1 и поднялась на 7-е место. Милан не смог победить Фрозиноне (0:0) и опустился на 6-ю строчку, пропустив вперед Сампдорию, которая сегодня была сильнее Кьево (2:0).

Аталанта - Ювентус - 2:2

Голы: Сапата, 24, 56 - Гимшити, 2 (автогол), Роналду, 78

Удаление: Бентанкур, 53 (Ювентус)

Болонья - Лацио - 0:2

Гол: Луис Фелипе, 30 Лулич, 89

Кальяри - Дженоа - 1:0

Гол: Фариас, 45

Фрозиноне - Милан - 0:0

Фиорентина - Парма - 0:1

Гол: Инглезе, 45

Удаление: Уго, 65 (Фиорентина)

Сампдория - Кьево - 2:0

Голы: Квальярелла, 47, Рамирес, 59

Торино - Эмполи - 3:0

Голы: Н'Кулу, 44, Де Сильвестри, 49, Фальке, 75

Удаление: Крунич, 89 (Эмполи)

Вспышка - Удинезе - 0:0

Рома - Сассуоло - 3:1

Голы: Перотти, 8 (пен), Шик, 23, Заньоло, 59 - Бабакар, 90+1

Интер - Наполи - 1:0

Гол: Мартинес, 90+2

Удаление: Кулибали, 81, Максимовичи, 90+5 (оба Наполи)

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Италии Ювенуса победил Рому 1:0 и отправил ее на 10-е место.

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