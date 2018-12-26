Роналду спас Ювентус от поражения, Наполи не сумел приблизиться к лидеру. Результаты матчей чемпионата Италии
Сегодня, 26 декабря, состоялись десять матчей 18 тура чемпионата Италии.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри решил дать отдохнуть своему лидеру Криштиану Роналду, оставив его на скамейке запасных в матче против Аталанты. Однако насладиться просмотром футбола португальцу не удалось.
На 56-й минуте Аталанта забила второй мяч в ворота туринцев, сделав счет 2:1, и Аллегри выпустил Роналду спасать ситуацию. Португалец свое дело сделал, сравняв счет на 78-й минуте, однако вырвать победу Ювентусу не удалось - 2:2.
Осечкой Ювентуса не воспользовался Наполи, который на последних минутах в меньшинстве проиграл Интеру - 0:1.
Рома победила Сассуоло со счетом 3:1 и поднялась на 7-е место. Милан не смог победить Фрозиноне (0:0) и опустился на 6-ю строчку, пропустив вперед Сампдорию, которая сегодня была сильнее Кьево (2:0).
Аталанта - Ювентус - 2:2
Голы: Сапата, 24, 56 - Гимшити, 2 (автогол), Роналду, 78
Удаление: Бентанкур, 53 (Ювентус)
Болонья - Лацио - 0:2
Гол: Луис Фелипе, 30 Лулич, 89
Кальяри - Дженоа - 1:0
Гол: Фариас, 45
Фрозиноне - Милан - 0:0
Фиорентина - Парма - 0:1
Гол: Инглезе, 45
Удаление: Уго, 65 (Фиорентина)
Сампдория - Кьево - 2:0
Голы: Квальярелла, 47, Рамирес, 59
Торино - Эмполи - 3:0
Голы: Н'Кулу, 44, Де Сильвестри, 49, Фальке, 75
Удаление: Крунич, 89 (Эмполи)
Вспышка - Удинезе - 0:0
Рома - Сассуоло - 3:1
Голы: Перотти, 8 (пен), Шик, 23, Заньоло, 59 - Бабакар, 90+1
Интер - Наполи - 1:0
Гол: Мартинес, 90+2
Удаление: Кулибали, 81, Максимовичи, 90+5 (оба Наполи)
Турнирное положение
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В прошлом туре чемпионата Италии Ювенуса победил Рому 1:0 и отправил ее на 10-е место.
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