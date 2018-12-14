Роналду согласился на двухлетний условный тюремный срок - СМИ Сегодня, 18:46 209 Цей матеріал також доступний українською Роналду обвиняют в неуплате налогов

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пошел на сделку со следствием, признав вину в неуплате налогов, за что получит два года тюрьмы условно, сообщает AS.

Суд обвиняет Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро. 13,4 миллиона футболист уже выплатил, однако согласно законодательству Испании, он должен предстать перед судом, чтобы ратифицировать соглашение со следствием.

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Заседание суда назначено на 14 января 2019 года в Мадриде. По данным СМИ, Роналду признает себя виновным и согласится на двухлетний условный срок.

Адвокат Роналду пытался заменить возбуждении уголовного дела на штраф 375 тысяч евро, но его предложение было отклонено.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду договорился с испанскими властями о штрафе в 18,8 млн евро и условный тюремный срок в два года за сокрытие налогов во время выступлений за Реал.