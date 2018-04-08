Роналду с легкостью повторил свой гол-шедевр в ворота Ювентуса на тренировке - видео

Форвард сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду повторил свой шедевральній гол ударом через себя, который он забил в ворота Ювентуса в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, на тренировке мадридского клуба.

Видео забитого мяча опубликовал официальный Twitter "Королевского клуба". На тренировке перед мадридским дерби против Атлетико Роналду довольно буднично замкнул ударом через себя мягкую подачу с фланга.

Матч Реал - Атлетико состоится сегодня, 8 апреля, на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, Роналду забил фантастический мяч ударом через себя в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Ювентуса, в котором его команда победила со счетом 3:0.

После игры лидер атак Реала признался, что гол получился фантастический, и он не ожидал, что ему это удастся.