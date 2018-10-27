Роналду решил вернуться в сборную Португалии - СМИ

Роналду может сыграть против Италии и Польши - СМИ

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду готов помочь своей национальной команде в заключительных матчах Лиги наций, сообщает Football Italia.

Криштиану Роналду должен сыграть за сборную Португалии в матчах против сборных Италии и Польши, которые состоятся 17 и 20 ноября соответственно.

Последний раз Роналду выходил в футболке национальной сборной Португалии в 1/8 финала чемпионата мира против Уругвая (1:2). После Мундиаля Криштиану Роналду подписал контракт с Ювентусом и решил сделать паузу в выступлениях за сборную Португалии ради адаптации в новом клубе.

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Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не будет играть за сборную Португалии до конца 2018 года.

10 июля Роналду перешел в туринский Ювентус, заключив четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 112 млн евро, из которых 12 млн - это сумма солидарности, предусмотренная правилами ФИФА.