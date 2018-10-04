04 октября 2018, четверг

Роналду решил прекратить выступления за сборную Португалии до конца 2018 года - СМИ

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Роналду не поможет сборной Португалии в матчах против Польши, Италии и Шотландии

Роналду не поможет сборной Португалии в матчах против Польши, Италии и Шотландии

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не будет играть за сборную Португалии до конца 2018 года, сообщает O Jogo.

По информации медиа, такое решение принято после разговора 33-летнего футболиста с президентом федерации футбола этой страны Фернанду Гомешем и наставником национальной команды Фернанду Сантушем.

Согласно данным издания, капитан сборной Португалии вернется в коллектив только в 2019 году. Тем самым чемпион Европы вынужден будет обходиться без Роналду в матчах Лиги наций против Польши (дважды), а также Италии и товарищеском поединке против Шотландии.

Ранее нападающий приостановил выступления за свою национальную команду, поскольку хочет больше сосредоточиться на игре за свой новый клуб.

Без своего капитана сборная Португалии победила Италию со счетом 1:0 на своем поле в рамках Лиги наций.

10 июля Роналду перешел в туринский Ювентус, заключив четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 112 млн евро, из которых 12 млн - это сумма солидарности, предусмотрена правилами ФИФА. 

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