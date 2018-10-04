Роналду решил прекратить выступления за сборную Португалии до конца 2018 года - СМИ

Роналду не поможет сборной Португалии в матчах против Польши, Италии и Шотландии

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не будет играть за сборную Португалии до конца 2018 года, сообщает O Jogo.

По информации медиа, такое решение принято после разговора 33-летнего футболиста с президентом федерации футбола этой страны Фернанду Гомешем и наставником национальной команды Фернанду Сантушем.

Согласно данным издания, капитан сборной Португалии вернется в коллектив только в 2019 году. Тем самым чемпион Европы вынужден будет обходиться без Роналду в матчах Лиги наций против Польши (дважды), а также Италии и товарищеском поединке против Шотландии.

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Ранее нападающий приостановил выступления за свою национальную команду, поскольку хочет больше сосредоточиться на игре за свой новый клуб.

Без своего капитана сборная Португалии победила Италию со счетом 1:0 на своем поле в рамках Лиги наций.

10 июля Роналду перешел в туринский Ювентус, заключив четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 112 млн евро, из которых 12 млн - это сумма солидарности, предусмотрена правилами ФИФА.