03 октября 2018, среда

Роналду рассказал о своих дальнейших действиях в деле об изнасиловании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Криштиану Роналду не намерен вступать в полемику со СМИ по поводу дела об изнасиловании

Криштиану Роналду не намерен вступать в полемику со СМИ по поводу дела об изнасиловании

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз отверг все обвинения в свой адрес в деле об изнасиловании 34-летней жительницы США Кэтрин Майорги и рассказал о плане дальнейших действий.

На своей странице в Twitter футболист написал, что это преступление противоречит его жизненным принципам, поэтому он не мог так поступить. В то же время, он не собирается участвовать в перепалке со СМИ, как бы сильно не хотел очистить свое имя.

"Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования", - написал португалец.

На этой неделе полиция американского Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду жительницы США Кэтрин Майорги.

Ранее Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".

На днях нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове