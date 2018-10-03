Роналду рассказал о своих дальнейших действиях в деле об изнасиловании

Криштиану Роналду не намерен вступать в полемику со СМИ по поводу дела об изнасиловании

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз отверг все обвинения в свой адрес в деле об изнасиловании 34-летней жительницы США Кэтрин Майорги и рассказал о плане дальнейших действий.

На своей странице в Twitter футболист написал, что это преступление противоречит его жизненным принципам, поэтому он не мог так поступить. В то же время, он не собирается участвовать в перепалке со СМИ, как бы сильно не хотел очистить свое имя.

"Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования", - написал португалец.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 октября 2018 г.

My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 октября 2018 г.

На этой неделе полиция американского Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду жительницы США Кэтрин Майорги.

Ранее Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".

На днях нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.