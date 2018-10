Роналду рассказал о своих дальнейших действиях в деле об изнасиловании

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз отверг все обвинения в свой адрес в деле об изнасиловании 34-летней жительницы США Кэтрин Майорги и рассказал о плане дальнейших действий.

На своей странице в Twitter футболист написал, что это преступление противоречит его жизненным принципам, поэтому он не мог так поступить. В то же время, он не собирается участвовать в перепалке со СМИ, как бы сильно не хотел очистить свое имя.

"Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования", - написал португалец.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.