Роналду рассказал о реакции своих родных на обвинения в изнасиловании

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, как его родные отреагировали на обвинения футболиста в изнасиловании жительницы США Кэтрин Майорги.
В интервью France Football 33-летний форвард признался, что объяснил все своей спутнице Джорджине Родригес, в то время, как его сын Криштиану еще слишком мал, чтобы понять.
"Хуже всего пришлось моим маме и сестрам. Они потрясены и в то же время разгневаны. Впервые вижу их в таком состоянии", - добавил Роналду.
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Ранее Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".
Недавно нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.
Также футболист считает, что за всеми его проблемами, которые возникли в последнее время, стоит мадридский Реал, который он покинул этим летом.
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