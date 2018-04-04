Роналду прокомментировал свой шедевральный гол в ворота Ювентуса

Нападающий Реала Криштиану Роналду высказался по поводу забитого им мяча ударом через себя в падении в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Ювентуса.

В комментарии официальному сайту УЕФА португальский футболист заявил, что для него это был невероятный момент. Он также оценил аплодисменты болельщиков соперника.

"Должен выразить большую благодарность болельщикам Ювентуса. Грацие ("спасибо" на итальянском языке - прим. НВ). Просто потрясающе, что они для меня сделали. Я счастлив, спасибо вам. Прежде в карьере у меня подобного не было", - признался Роналду.

Лидер атак Реала добавил, что гол получился фантастический, и он не ожидал, что ему это удастся. Вместе с тем нападающий призвал говорить о команде в целом, отметив, что та провела прекрасный матч и забила три мяча в ворота замечательного соперника.

"Мне понравилось, с каким постоянным напором мы играли. Мы не пропустили. Юве оказывал сильное давление, особенно в первом тайме, но мы хорошо оборонялись. Наш вратарь и защитники проделали фантастическую работу. Затем, во втором тайме, мы создали ряд моментов и забили. Футбол такая игра. Не забиваешь - не выигрываешь", - отметил Роналду.

Накануне в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Реал на выезде разгромил Ювентус со счетом 3:0.