Роналду прокомментировал свой переход в Ювентус

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду написал письмо болельщикам Реала после своего перехода в Ювентус.

Оно опубликовано на официальном сайте Реала. Роналду поблагодарил болельщиков "Сливочных" и признался, что годы в мадридском клубе стали лучшими в его карьере.

"Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня", - отметил Роналду.

Португалец вспомнил, что за время в Реале он выиграл четыре Лиги чемпионов и получил три Золотых мяча и столько же Золотых бутс, что мог сделать только в великом клубе.

"Спасибо всем и, как и в первый раз на стадионе 9 лет назад, я говорю, – Hala Madrid", - резюмировал Роналду.

10 июля Реал сообщил о согласии продать Ювентусу нападающего Криштиану Роналду. Сумма трансфера и детали контракта пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что Роналду принял окончательное решение уйти из клуба, а также - что Ювентус договорился с нападающим о переходе. Контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а его годичная зарплата составит 30 млн евро.

Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянская команда.

СМИ узнали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в 100 млн евро за игрока, но позже стало известно, что в Мадриде не готовы продать своего лидера за эту сумму, как предполагалось ранее, а хотят выручить не менее 130 млн.