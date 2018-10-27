Роналду принес Ювентусу волевую победу. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись три матча 10 тура чемпионата Италии.

Туринский Ювентус в непростом матче победил Эмполи. "Старая синьора" первой пропустила - Капуто на 28-й минуте закрутил мяч в дальний угол. Во втором тайме за дело взялся Кришитану Роналду. На 54-й минуте португалец реализовал пенальти, а через 16 минут создал настоящий шедевр, выполнив фантастический удар из-за пределов штрафной в девятку ворот Эмполи.

После этого матча на счету Роналду уже 7 голов в составе Ювентуса. Больше в Серии А только у форварда Дженоа Кшиштофа Пйонтека - 9 голов. Ювентус с 28 очками лидирует в чемпионате Италии.

Аталанта разгромила Парму 3:0. Все голы команда из Бергамо забила во втором тайме. Уже третий матч подряд не знает побед Фиорентина. На этот раз "фиалки" сыграли вничью в матче с Торино.

Эмполи - Ювентус - 1:2

Голы: Капуто, 28 - Роналду, 54 (пен), 70

Эмполи: Проведель - Ди Лоренцо, Майетта, Сильвестре, Антонелли (Паскуаль, 69) - Траоре (Ла Гумина, 82), Аква, Беннасер - Зайц (Учан, 75), Крунич - Капуто

Ювентус: Щесны - де Шильйо (Бардзальи, 90), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич (Коста, 80), Матюиди - Дибала, Роналду, Бернардески (Куадрадо, 66)

Предупреждение: Учан, Траоре - Бернардески, Бентанкур, Дибала

Аталанта - Парма - 3:0

Голы: Гальйоле, 55 (авт), Паломино, 72, Манчини, 80

Торино - Фиорентина - 1:1

Голы: Лафон, 13 (авт.) - Бенасси, 2

Таблица Myscore.com.ua

Во вторник, 23 октября, Ювентус на выезде одолел Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 в третьем туре Лиги чемпионов.

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