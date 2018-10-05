Роналду попал под риск остаться без спонсоров из-за скандала с изнасилованием - СМИ

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду рискует остаться без спонсорской поддержки в связи со скандалом с изнасилованием, сообщает Betnews365.com со ссылкой на AP.

В частности, разработчик компьютерных игр EA Sports решил пока что убрать изображение португальца со своего сайта, а перед тем уже сделал это на постере игры FIFA, а также в социальных сетях.

Две другие компании, связанные с Роналду спонсорскими контрактами, выразили обеспокоенность в связи со случившейся ситуацией. В частности, компания Nike, с которой у Роналду заключен пожизенный контракт на сумму в миллиард долларов, сообщила, что будет "внимательно изучать подробности дела и его дальнейшее развитие".

На этой неделе полиция американского Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду жительницы США Кэтрин Майорги.

Ранее Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".

На днях нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.