24 ноября 2018, суббота

Роналду помог Ювентусу победить, Рома проиграла Удинезе. Результаты матчей чемпионата Италии - видео

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Роналду и Манджукич принесли победу Ювентусу

Роналду и Манджукич принесли победу Ювентусу

В субботу, 24 ноября, состоялись три матча 13 тура чемпионата Италии.

Туринский Ювентус победил на своем поле СПАЛ 2:0 и продолжил лидировать в турнирной таблице. Девятый гол в чемпионате Италии забил Криштиану Роналду, который открыл счет в матче, замкнув навес Пьянича. Во втором тайме преимущество туринцев удвоил Манджукич, который удачно сыграл на добивании - 2: 0.

Рома на выезде проиграла Удинезе. Героем встречи стал Де Пауль, который на 54-й минуте технично расправился с защитниками и пробил мимо голкипера.

В заключительном матче дня в Серии А Интер разгромил Фрозиноне и поднялся на второе место, однако в Наполи, который имеет столько же очков, как и миланский клуб, еще игра в запасе.

Удинезе - Рома - 1:0

Голы: Де Пауль, 54

Ювентус - СПАЛ - 2:0

Голы: Роналду, 29, Манджукич, 60

Обзор матча

Интер - Фрозиноне - 3:0

Голы: Б. Кейта, 10, 82, Мартинес, 57

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Милан 2:0, Интер потерпел разгром в игре с Аталантой 1:4, а Рома со счетом 4:1 одолела Сампдорию.

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