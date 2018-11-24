Роналду помог Ювентусу победить, Рома проиграла Удинезе. Результаты матчей чемпионата Италии - видео

В субботу, 24 ноября, состоялись три матча 13 тура чемпионата Италии.
Туринский Ювентус победил на своем поле СПАЛ 2:0 и продолжил лидировать в турнирной таблице. Девятый гол в чемпионате Италии забил Криштиану Роналду, который открыл счет в матче, замкнув навес Пьянича. Во втором тайме преимущество туринцев удвоил Манджукич, который удачно сыграл на добивании - 2: 0.
Рома на выезде проиграла Удинезе. Героем встречи стал Де Пауль, который на 54-й минуте технично расправился с защитниками и пробил мимо голкипера.
В заключительном матче дня в Серии А Интер разгромил Фрозиноне и поднялся на второе место, однако в Наполи, который имеет столько же очков, как и миланский клуб, еще игра в запасе.
Удинезе - Рома - 1:0
Голы: Де Пауль, 54
Ювентус - СПАЛ - 2:0
Голы: Роналду, 29, Манджукич, 60
Обзор матча
Интер - Фрозиноне - 3:0
Голы: Б. Кейта, 10, 82, Мартинес, 57
Таблица сайта Myscore.com.ua
В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Милан 2:0, Интер потерпел разгром в игре с Аталантой 1:4, а Рома со счетом 4:1 одолела Сампдорию.
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